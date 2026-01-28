Главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обвинили в покрывательстве украинских взяточников. Чем это может обернуться для Киева, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что ранее на Украине разразился коррупционный скандал. Стало известно о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что схему хищения в энергетическом секторе организовал друг Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По ее словам, «с помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России» и ей не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».

Никакой ответственности

Западные СМИ обратили внимание на то, что Урсула фон дер Ляйен после вскрытия коррупционных схем на Украине не потребовала привлечь к ответственности Владимира Зеленского, вместо этого она «продавила» предоставление «восточному союзнику» дополнительных 90 млрд евро.

«Госпожа фон дер Ляйен избегала обращаться лично к Зеленскому по поводу коррупции. Невозможно признаться нашему населению в том, что мы переводим миллиарды на Украину, пока олигархи из его ближайшего окружения позолачивают свои туалеты и присваивают деньги, предназначенные для обеспечения энергоснабжения», — заявил депутат Европарламента Фабио Де Мази.

Однако, несмотря на скандал, четвертая попытка сместить Урсулу фон дер Ляйен не увенчалась успехом. Голосование за вотум недоверия провалилось. При этом она ранее уже подозревалась в коррупционном сговоре с руководителями компании Pfizer, получившей в период пандемии огромный контракт на вакцины, и ее обвиняли в заключении «катастрофического таможенного соглашения» с США, а также провальной миграционной политике.

Соперничество с Каллас

«Непотопляемая» фон дер Ляйен также столкнулась с резким недовольством не только евродепутатов, но и главного дипломата ЕС Кайи Каллас. В СМИ появилась информация, что Каллас «за глаза обзывает ее диктатором».

«Они соперничают за право публично выступать от имени ЕС, и пока выигрывает фон дер Ляйен. В прошлом году она забрала у Каллас все Средиземноморье, создав управление по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Еврокомиссия теперь планирует сократить аппарат дипломатической службы», — говорится в статье.

Эксперты в свою очередь отметили, что попытки Каллас «перетянуть одеяло на себя» встречают критику даже среди европейских чиновников из-за ее фанатичной русофобии.

«Происходят события вокруг Гренландии, а главный евродипломат все равно твердит про Украину. Многие стали высказываться за ее отставку. Недавно это публично сделал премьер Словакии Роберт Фицо», — заметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, в европейском информационном пространстве также задаются вопросом, не состоит ли фон дер Ляйен «в доле», постоянно оказываясь в центре коррупционных скандалов. И у политиков в Германии и Франции все меньше желания играть с главой Еврокомиссии в одной команде и «по-прежнему соглашаться на спонсирование киевского режима».

В свою очередь руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что в самой Еврокомиссии особых противоречий нет, и «между соответствующими еврокомиссарами полное единство по украинскому и антироссийскому вектору».