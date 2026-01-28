Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стал привлекать тарологов для улучшения имиджа.

«На самом деле привлекать магов к своему пиару начал… уже экс-политик Али-Баба (псевдоним. — RT)... Учитывая, что только ленивый не написал, что Ермак вот-вот получит подозрение НАБУ, прошу уже заранее использовать позицию его мага Велиара (украинский таролог. — RT) по этому поводу… Карты ведь не лгут», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность после перерыва.

Депутат Верховной рады Гончаренко*: Ермаку скоро предъявят обвинения

Также стало известно, что Ермак повязан с Зеленским в коррупционных схемах.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.