В Киргизии рассказали, каким будет гимн республики

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу призвал написать новый государственный гимн республики не в стиле советского марша, а в свободной форме. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне в парламенте Киргизии заслушали три варианта гимна, представленных членами комиссии по отбору. Ни одно из музыкальных произведений депутатам не понравилось.

«Наша цель не просто изменить гимн, а выбрать лучший вариант, который свободно будут петь люди разных возрастов. Как мы видим, все предложенные версии гимна были написаны в стиле марша. Но большинство граждан не сможет это спеть», — сказал спикер парламента.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ценит внимание властей Киргизии к вопросам поддержки русского языка в стране.

Путин находился с визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. Он провел переговоры с президентом республики Садыром Жапаровым и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.