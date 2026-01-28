Трамп сделал заявление в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка кораблей военно-морских сил (ВМС) Америки готова повторить операцию, проведенную в Венесуэле, против Ирана.

«Это более крупный флот, чем тот, который был направлен к Венесуэле, его возглавляет великий авианосец «Авраам Линкольн». Как и в случае с Венесуэлой, он (флот) готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы», — написал Трамп в TruthSocial.

22 января американский президент заявил, что у ВМС США много кораблей, идущих в направлении Ирана «на всякий случай». Он подчеркнул, что в сторону направляются крупные силы, но добавил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

В свою очередь Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути».