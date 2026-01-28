В Гренландии обозначили красные линии в диалоге с США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что демократические ценности и территориальная целостность являются основой переговоров с США.

Его слова передает Politico.

«У нас есть красные линии, которые мы не можем пересекать, но с точки зрения Гренландии мы постараемся прийти к какому-то соглашению», — отметил политик.

При этом он указал, что власти Гренландии ощущают серьезное давление на фоне переговоров с США. «Представьте, что вы живете в мире, являетесь верным партнером, верны альянсу… А затем некоторые из ваших партнеров начинают говорить о захвате, приобретении и не исключают использования оружия», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте попытался оправдать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.