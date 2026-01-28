Украину обвинили в паранойе из-за договоренностей России и США

Lenta.ru

В Европе считают паранойей опасения Украины из-за «анкориджских» договоренностей России и США по установлению Москвой контроля над Донбассом. Об этом сообщает The Times.

Украину обвинили в паранойе из-за договоренностей России и США
© Лента.Ru

По словам европейского правительственного советника, пожелавшего остаться анонимным, Киев некоторое время был обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года мог согласиться на установление контроля России над всем Донбассом.

«[Советник] предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что США не указывали Украине, что должно быть в мирном соглашении. Данные о том, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, вводят в заблуждение.