Молдавия не будет выходить из всех соглашений в рамках СНГ

Генсек содружества Сергей Лебедев рассказал ТАСС, что Молдавия не намерена выходить из всех соглашений в рамках СНГ.

«В марте они собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были, <...>. Но Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны», — пояснил Лебедев.

23 января политический аналитик Дмитрий Кисеев заявил, что новость о выходе Молдавии из СНГ и возможном объединении с Румынией является спланированной политтехнологической акцией.

По его мнению, молдавские власти хотят показать Евросоюзу, если он будет задерживать финансирование республики и ее евроинтеграцию, то Кишинев начнет думать о присоединении к Румынии.

Кисеев напомнил, что в 2025 году Международный валютный фонд отказался выделять очередной кредит Молдавии, а Евросоюз после президентских и парламентских выборов как будто забыл о стране. Но президент Майя Санду рассчитывает получить деньги от ЕС или МВФ, чтобы «страна могла свести концы с концами», отметил аналитик.