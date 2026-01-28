ПАСЕ приняла решение по выборам на Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Выборы во времена кризиса» о невозможности выборов во время военного положения, в том числе на Украине. Текст документа доступен на сайте ассамблеи.

Согласно документу, проведение выборов в условиях военного положения противоречит международным демократическим стандартам. ПАСЕ также призвала государства-члены продолжать поддержку Украины с целью организации безопасных и инклюзивных выборов после завершения конфликта.

Резолюция была принята на сессии ПАСЕ в Страсбурге 27 января. Ее поддержали 100 делегатов, еще шесть человек воздержались.

Стало известно, кто может заставить Киев провести выборы

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе судебного заседания заявила, что власти проводят зачистку любых потенциальных политических оппонентов в преддверии заключения мирного соглашения с Россией и проведения выборов в стране.