Трамп пригрозил Ираку из-за проиранского политика во власти

Дональд Трамп вновь оказывает беспрецедентное давление на Иран. Но на этот раз через соседний Ирак, опасаясь перехода его нефти под контроль Тегерана.

Президент США заявил, что если иракским премьером станет уже занимавший эту должность проиранский политик Нури аль-Малики, то Вашингтон может прекратить оказывать помощь Багдаду. Пентагон уже объявил о начале военных маневров в регионе.

«В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Нельзя допустить, чтобы это снова произошло. Если его изберут, то Соединенные Штаты Америки больше не будут помогать Ираку из-за его безумной политики и идеологии, а если не будет нашей помощи, то у Ирака нет никаких шансов на успех, процветание или свободу», - заявил Дональд Трамп.

В августе 2014-го именно под давлением Вашингтона и на фоне наступления в Ираке террористической экстремистской организации ИГИЛ* аль-Малики был вынужден уйти в отставку. А впоследствии он обвинял США в поддержке террористов. Американцы в свою очередь заявляли, что Аль-Малики замешан в тесной связи с иранским правительством.

Накануне крупнейший шиитский блок Ирака вновь выдвинул его на пост премьер-министра страны. И в Белом доме опасаются усиления позиции Тегерана на Ближнем Востоке. А потому центральное командование вооруженных сил США уже объявило о начале военных учений в регионе.

«Центральное командование ВВС США проведет учения и проверит боевую готовность, а также продемонстрирует способность развертывать, рассредоточивать и поддерживать боевую авиацию на всей территории зоны ответственности Центрального командования США», - сообщили в Центральном командовании ВВС США.

Ранее в интервью Axios Дональд Трамп заявил, что близ границы с Ираном сосредоточена американская армада, в разы превышающая ту, что была у Венесуэлы. Но есть еще один рычаг давления на Багдад - санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

После вторжения в Ирак в 2003-ем, США фактически контролируют доходы от продажи иракской нефти. Все поступления сегодня проходят через Федеральный резервный банк Нью-Йорка в Центральный банк Ирака.

«Вашингтон пригрозил высокопоставленным иракским политикам санкциями против Ирака и его важнейших доходов от нефти, если в следующее правительство войдут вооруженные группировки, которые поддерживают Иран», - сообщает Reuters.

Ранее США по сути установили полный контроль за экспортом Венесуэльской нефти. И заставили Каракас прекратить поставки топлива на Кубу. Энергетической блокадой Вашингтон надеется добиться смены режима и в Гаване.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.