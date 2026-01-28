Орбан рассказал об угрозах от властей Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ему лично, а также другим членам его кабинета стали поступать прямые угрозы от властей Украины.

"Украинское правительство угрожает нам. Не стране, а в основном членам правительства и мне лично", - сказал он в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

Орбан отметил, что "день начался с новых угроз со стороны Украины". По его мнению, "это станет частью повседневной жизни до выборов" в венгерский парламент, которые намечены на 12 апреля. Премьер пояснил, что Киев заинтересован в смене власти в Венгрии, поскольку ее нынешнее правительство не допустит Украину в Евросоюз и не будет оказывать ей финансовую поддержку.

Ранее Орбан заявил, что украинское руководство перешло допустимую черту в своих нападках на Венгрию и вмешательстве в ее внутренние дела. Он также отметил, что отношения между двумя странами оказались в состоянии конфликта.

27 января по указанию Орбана венгерский МИД вызвал украинского посла в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с вмешательством Украины во внутренние дела Венгрии, в том числе в предстоящие парламентские выборы.