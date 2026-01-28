Словакия пока отказалась присоединиться к «Совету мира» по Газе

Кабинет министров Словакии решил, что республика пока не будет вступать в создаваемый американской стороной «Совет мира» по сектору Газа.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы, одобренные правительством страны.

«В нынешних условиях правительство Словакии приняло решение пока не присоединяться к «Совету мира», — говорится в документах.

Из них следует, что одной из причин данного решения является неспособность Братиславы направить в «Совет мира» взнос в размере $1 млрд. Республика в данный момент не может выделить такую сумму, так как в ней принимаются меры по стабилизации государственного бюджета.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Американский лидер пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств принять участие в работе органа. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия, КНР и Украина.

22 января в Швейцарии состоялась церемония подписания Устава «Совета мира», на которой присутствовал хозяин Белого дома. Как писали журналисты РИА Новости, всего документ утвердили представители 18 стран, включая США.