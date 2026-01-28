«Есть с чем сравнивать»: психиатр о признаках Альцгеймера у Трампа

Алиса Селезнёва

У президента США Дональда Трампа, в отличие от его предшественника на этом посту, не наблюдается симптомов, характерных для болезни Альцгеймера. Об этом заявил News.ru психиатр Василий Шуров.

«Есть с чем сравнивать»: психиатр о признаках Альцгеймера у Трампа
© РИА Новости

По его словам, племяннице американского лидера Мэри, которая ранее предположила, что Трамп может страдать болезнью Альцгеймера, не стоит «играть в психиатра».

«Трамп — нарцисс, эксцентрик, шоумен, кто угодно, но пока у него признаков деменции не наблюдается ни по походке, ни по речи. (…) У нас есть, с чем сравнивать. Альцгеймер у Джо Байдена — он рассеянный, дезориентированный, отвечающий по шпаргалкам», — отметил Шуров.

В то время, когда он занимал пост президента США, Джо Байден регулярно повторялся, забывал имена, путал страны и их лидеров. В частности, он заявлял, что общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, и его не смущало, что тот умер в 1996 году.

А неоднократные спотыкания Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегал подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.