«Есть с чем сравнивать»: психиатр о признаках Альцгеймера у Трампа

У президента США Дональда Трампа, в отличие от его предшественника на этом посту, не наблюдается симптомов, характерных для болезни Альцгеймера. Об этом заявил News.ru психиатр Василий Шуров.

По его словам, племяннице американского лидера Мэри, которая ранее предположила, что Трамп может страдать болезнью Альцгеймера, не стоит «играть в психиатра».

«Трамп — нарцисс, эксцентрик, шоумен, кто угодно, но пока у него признаков деменции не наблюдается ни по походке, ни по речи. (…) У нас есть, с чем сравнивать. Альцгеймер у Джо Байдена — он рассеянный, дезориентированный, отвечающий по шпаргалкам», — отметил Шуров.

В то время, когда он занимал пост президента США, Джо Байден регулярно повторялся, забывал имена, путал страны и их лидеров. В частности, он заявлял, что общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, и его не смущало, что тот умер в 1996 году.

А неоднократные спотыкания Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегал подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.