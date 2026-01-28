Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что у Российской Федерации якобы нет желания мириться со странами Европы, сообщает The Guardian.

«Россия не хочет мира с Европой», — поделилась своей точкой зрения она.

По мнению Фредериксен, между Соединенными Штатами и Старым Светом должно быть единство.

Посол РФ сообщил об угрозах Дании отобрать землю под зданиями посольства

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Российская Федерация не собирается ни на кого нападать. По словам главы российского государства, западные политики на регулярной основе запугивают свое население мнимой угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военно-политический блок НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии".