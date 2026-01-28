Падение иностранного президента на красной ковровой дорожке стало поводом для шуток

Президент Нигерии Бола Тинубу споткнулся и упал во время официальной церемонии в Турции, однако его помощники поспешили заверить, что глава государства «в отличной форме» и инцидент не повлиял на программу визита лидера африканской страны. Соцсети вспомнили, как политик уже шутил над похожим случаем несколько лет назад.

Во время торжественной церемонии приветствия в Анкаре 73-летний нигерийский лидер Бола Тинубу, проходя мимо шеренги почётного караула, споткнулся и упал. На видеозаписи, опубликованной в аккаунте турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, видно, как Тинубу поворачивает, теряет равновесие и оказывается на земле. Окружающие немедленно бросились ему на помощь, и уже через 45 секунд на кадрах с воздуха президенты стоят рядом, готовые продолжить официальное мероприятие. Видео моментально разлетелось по социальным сетям, вызвав волну обсуждений.

Однако администрация нигерийского президента постаралась быстро снять все возможные вопросы о здоровье и серьёзности происшествия. Пресс-секретарь президента Байо Онануга объяснил, что причиной падения стал металлический предмет, случайно оказавшийся на полу, из-за которого глава государства потерял равновесие.

«В этом нет ничего страшного, за исключением тех, кто хочет сделать из мимолетного инцидента что-то плохое. Он всего лишь споткнулся, а не упал», — заявил он. Помощник президента Санди Дэйр отметил: «Президент Тинубу в отличной форме, государственный визит проходит гладко». Он подчеркнул, что после церемонии лидеры провели все запланированные двусторонние встречи.

Для Тинубу это не первый подобный публичный эпизод. В июне 2024 года он также упал во время официального мероприятия, но тогда отреагировал с юмором, пошутив, что люди могли подумать, будто он исполняет популярное танцевальное движение. Тогда его помощник назвал это «незначительной оплошностью», а ведущий оппозиционный политик Атику Абубакар выразил сочувствие, назвав случившееся «досадным инцидентом». Нынешний случай в Анкаре, судя по реакции окружения, также рассматривается как мелкая неприятность, не заслуживающая серьёзного внимания на фоне важных политических итогов визита.

Встреча Тинубу и Эрдогана принесла результаты: стороны объявили о новых соглашениях в сферах экономики, торговли и обороны. Президент Турции заявил о цели нарастить двусторонний товарооборот до 5 миллиардов долларов, а также страна пообещала поддержку Нигерии в борьбе с боевиками, включая сотрудничество в военной подготовке и обмене разведданными. Сам Тинубу позднее прокомментировал, что Нигерия остаётся открытой для партнёрства, торговли и инвестиций.