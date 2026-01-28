В США предложили назвать гору в честь Трампа

В штате Джорджия деятель республиканской партии Дэвид Кларк сделал официальное предложение переименовать гору в заповеднике округа Форсайт в "Трамп-Маунтин" и тем самым стереть имя легендарного вождя племени чероки, пишет газета New York Post.

Гора является достопримечательностью округа Форсайт. Она названа в честь вождя местного племени Сони, статуя которого стоит на горе. Вождь чероки помог многим первым поселенцам в районе Большой Атланты в течение 19-го века.

В благодарность за помощь поселенцы дали его имя горе, говорится на мемориальной доске. Сони и его племя были изгнаны со своих исконных земель в 1838 году во время так называемой "Тропы слез" и насильно переселены на запад. Однако тело, как сообщается, было возвращено в регион. Согласно легендам, дух Сони все еще бродит по его горе.

Реакция на предложение Кларка вызвала бурю в социальных сетях. По большей части критики и политические оппоненты президента опубликовали негативные комментарии. В них говорилось, что депутат-республиканец не заботится о чувствах коренных американцев и хочет подтвердить историческое значение лидерства и наследия президента Дональда Трампа.