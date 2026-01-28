Обзор иноСМИ: «Венесуэла — только начало» и Словакия против решения ЕС по РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Ronald Pena R/EPA/TACC

«Венесуэла - только начало»

Эти кадры облетели весь мир: более 150 американских истребителей в воздушном пространстве Венесуэлы, бойцы спецназа, вытаскивающие президента суверенного государства из его спальни, глава государства в наручниках, направляющийся в Бруклин. То, что произошло в ночь на 3 января 2026 года, не было полицейской операцией. Это было прелюдией к чему-то гораздо большему, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Однако многие западные наблюдатели не осознают масштабы происходящего. После захвата Николаса Мадуро в американских аналитических колонках доминировали два объяснения: что это была чистая демонстрация силы или что всё дело было в нефти (Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами). Оба утверждения верны. И оба далеки от истины, считает автор Berliner Zeitung. Вопрос не в том, хотел ли президент США Дональд Трамп продемонстрировать силу. Вопрос в том: с какой целью?

Чтобы понять, что началось в Венесуэле, нужно оглянуться на 200 лет назад. В декабре 1823 года президент Джеймс Монро представил Конгрессу США доктрину, разделяющую мир на сферы влияния: Европа - для европейцев, Америка - для американцев. Доктрина Монро легитимизировала свержение правительств ради контроля над ресурсами. Затем наступила холодная война, потом глобализация, и казалось, что эта эпоха закончилась. Но теперь она вернулась: сатратегия национальной безопасности Трампа официально это подтверждает: США хотят абсолютного доминирования в Западном полушарии. Следующей, по версии автора статьи, станет Куба. Полная военно-морская блокада Кубы заставила бы нервничать даже самых убежденных сторонников жесткой линии в Вашингтоне. Гуманитарные последствия были бы катастрофическими, а дипломатические издержки - огромными. Параллели с Карибским кризисом 1962 года очевидны. Автор Berliner Zeitung назвал происходящее колониальной войной.

Словакия выступила против решения ЕС по российскому газу

Премьер Словакии Роберт Фицо объявил, что страна подаст иск в Суд ЕС, чтобы оспорить запрет на импорт российского газа, пишет польский портал Interia. Эти действия будут предприняты в координации с Венгрией, которая объявила об аналогичном плане. Совет ЕС 26 января согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. В Брюсселе заявили, что полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, а на трубопроводный газ - с осени 2027-го.

По словам Фицо, в Словакии убеждены, что речь идет о стандартных санкциях, а в случае таких санкций требуется единогласное одобрение всех стран-членов ЕС. Политик назвал решение о запрете импорта российского газа «глупым» и «идеологическим». Он также охарактеризовал его как «энергетическое самоубийство ЕС». Фицо предположил, что к моменту вступления санкций в силу украинский конфликт закончится и Европа «собьется с ног», пытаясь наладить торговые отношения с Россией.

Германии предрекли ультраправого канцлера

Конечно, в Германии по-прежнему разрешено говорить что угодно, но никогда еще не было так легко оскорбить кого-либо своим мнением и быть осужденным за это, рассказал философ Рихард Давид Прехт в интервью Neue Zürcher Zeitung. Он считает, что свобода выражения мнений в Германии находится под угрозой. По его мнению, ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) скоро придет к власти.

Прехт заявил, что Германия сегодня почти неспособна к реформам. Кроме реформ Герхарда Шредера он не смог вспомнить ни одной крупной реформы последних десятилетий. Философ сравнил страну со «ржавым танкером», севшим на мель. Он подчеркнул, что от этой беспомощности выигрывают и «Левая партия», и «Альтернатива для Германии». Прехт допустил, что через три года, на следующих выборах в Бундестаг, АдГ станет сильнейшей партией и Алис Вайдель займет кресло канцлера. По его мнению, вполне возможно, что ХДС составит с ней коалицию, потому что у ХДС, СДПГ и «зеленых» не хватит голосов, чтобы сформировать правительство. Но для этого в ближайшие три года АдГ придется «заметно снизить тон».

«Зачем США Зангезурский коридор?»

Власти Азербайджана добиваются создания в Сюникской области Армении коридора, который соединил бы Азербайджан с его эксклавом - Нахичеванской автономией. Эта территория граничит с Турцией, поэтому благодаря Зангезурскому коридору Азербайджан получил бы прямую сухопутную связь со страной-союзницей. США поддерживают создание коридора. Запад, возглавляемый США, считает, что дестабилизация Южного Кавказа и Центральной Азии необходима, чтобы вызвать цепную реакцию и сорвать планы России по Украине, заявил в своей статье для infoBRICS военный аналитик Драго Боснич. По его словам, одновременно этот регион может быть использован в качестве базы для операций против Китая и Ирана. Боснич заявил, что это также объясняет, почему Вашингтон так спешит внедрить «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

План заключается в том, что управлять армянским участком Зангезурского коридора будет американская компания. По словам Боснича, для тех, кто не знаком с внешней политикой США, может показаться странным, что существует такой сильный интерес к крошечному, 32-километровому участку, который мало кто может точно определить на карте. Но президент США Дональд Трамп продолжает то, что делало предыдущее, якобы «враждебное» правительство США. Запад поддерживает «агрессивный экспансионизм» Анкары, зная, что это неизбежно приведет к стратегическому столкновению Турции с Россией, а также с Ираном и Китаем в долгосрочной перспективе, считает Боснич. Это показывает, что внешняя политика Вашингтона систематична, независимо от администрации. Многополярный мир, безусловно, берет это на заметку и работает над контрстратегией, подчеркнул Боснич.

Что стоит за «Советом мира» Трампа?

Процесс прекращения огня, начавшийся в Газе 10 октября 2025 года, вступил во вторую фазу 14 января, сообщил Стив Уиткофф, специальный представитель США по Ближнему Востоку. Для начала второй фазы прекращения огня необходимо было создать «Совет мира», Международные силы стабилизации и Национальный комитет по управлению Газой в соответствии с планом президента США Дональда Трампа, а также резолюцией Совета безопасности ООН, пишет турецкое издание Daily Sabah. Наконец, после объявления состава совета 16 января, Национальный комитет по управлению Газой провел заседание в Каире 18 января. Двадцать второго января, воспользовавшись присутствием Трампа в Давосе на Всемирном экономическом форуме, состоялась торжественная церемония подписания соглашения с участием представителей стран, приглашенных Трампом в «Совет мира».

Организация была создана для управления формированием временной администрации, выводом израильских войск из Газы, разоружением ХАМАС и восстановлением Газы. Но полномочия совета не ограничиваются исключительно Газой. Некоторые считают, что, Трамп закладывает основу для новой структуры, которая заменит ООН. События в Газе станут важным испытанием для совета. Если урегулирование не увенчается успехом, это приведет к краху организации, считает автор статьи. Что касается создания новой структуры на смену ООН, то сначала Трампу придётся отказаться от своих претензий на абсолютную власть. Необходимо создать плюралистическую структуру, и международные правовые нормы не должны игнорироваться. Другими словами, необходимо доказать, что эта структура была создана не только для спасения Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху, заключил автор статьи.