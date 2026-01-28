Названы последствия конфронтации Трампа с ЕС
Европейский союз (ЕС), Китай и Индия могут объединиться против США, если Вашингтон продолжит конфронтацию с их лидерами.
Такое развитие событий предрек политолог-американист Константин Блохин в разговоре с NEWS.ru.
По словам эксперта, в настоящее время наблюдается тенденция к объединению в союзы и блоки «против кого-то», что является драйвером притяжения между странами. Блохин добавил, что одной из причин желания государств наладить отношения друг с другом является также «раздраженность» американского лидера Дональда Трампа.
Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс заявил, что угрозы Трампа в адрес Евросоюза на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Москвой.