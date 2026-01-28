Глава евродипломатии Кайя Каллас предложила лишить страны ЕС права вето в обороне и внешней политике.

Как отмечает РИА Новости, на данный момент для решений вопросов безопасности и внешней политики на уровне Евросоюза требуется единогласное голосование.

«Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными… Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», — заявила она.

17 декабря издание Politico сообщило, что неспособность ЕС согласовать изъятие активов России станет катастрофой.