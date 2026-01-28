Зеленский поручил делегации решить один вопрос «как можно скорее»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил делегации согласовать с США документ о восстановлении после конфликта.
Об этом он написал в Telegram-канале.
Помимо этого в сообщении он поблагодарил представителей президента США Дональда Трампа за конструктивную позицию в переговорах.
Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты и удары по мирному населению.