Ослабление доллара и отставка премьера Японии: о чем пишут зарубежные СМИ

Резкое ослабление доллара США, возможная отставка премьер-министра Японии, а также запрет на использование французскими чиновниками американских программ, оказались в центре внимания зарубежных СМИ. Самые интересные статьи в материале «Рамблера».

Трамп оценил падение доллара США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не видит проблемы в резком ослаблении доллара, курс которого упал до четырехлетнего минимума, так как это поддержит американских производителей и экспортеров, пишет Reuters.

Глава Белого дома подчеркнул, что «все отлично», однако, по его словам, он не стремится к тому, чтобы курс доллара продолжил падение.

«Если вы посмотрите на Китай и Японию, то раньше я боролся с ними изо всех сил, потому что они всегда хотели девальвации», - заметил Трамп.

Чиновникам во Франции запретят использовать американские сервисы

Франция намерена ввести запрет на использование чиновниками Google Meet, Zoom и Microsoft Teams для видеосвязи, переведя их на французскую платформу Visio. Об этом со ссылкой на представителя французских властей пишет Politico.

По данным издания, такое решение было принято «на фоне растущего беспокойства в Европе по поводу глубокой зависимости от американских компаний». Платформа была разработана французским Межведомственным управлением цифровых технологий. Внедрить ее Франция планирует к 2027 году.

Премьер-министр Японии назвала условие своей отставки

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала, что уйдет в отставку, если правящий блок не получит поддержку на выборах в Палату представителей. Об этом пишет The Japan News.

Предвыборная кампания уже стартовала. Для участия в выборах зарегистрированы 1219 кандидатов. Они будут бороться за 465 мест, распределяемых по одномандатным округам и пропорциональной системе.

Суд отказался депортировать задержанного в Миннеаполисе ребенка

Суд в США приостановил депортацию пятилетнего мальчика, арестованного вместе с отцом в ходе рейдов иммиграционной службы США (ICE) в Миннеаполисе. Об этом пишет газета Le Parisien.

Издание отметило, что «лицо мальчика, частично скрытое под внушительной синей шапочкой, растрогало Соединенные Штаты». Суд принял решение, что «любое возможное или ожидаемое перемещение» ребенка и его отца должно быть «немедленно приостановлено».

Напомним, что ранее в Миннеаполисе (штат Миннесота) вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями их участников с полицией. Они начались после того, как 7 января сотрудниками ICE была убита 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США и мать троих детей.