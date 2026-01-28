"Потрясло до основания": Каллас сделала резкое заявление о политике Трампа
Соединенные Штаты Америки осуществили фундаментальную переориентацию своей внешней политики, в результате которой Европа окончательно утратила статус главного стратегического партнера Вашингтона. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на оборонной конференции ЕС, констатировала, что эти изменения носят необратимый характер и требуют от европейских столиц болезненной адаптации к новой реальности.
Глава дипломатии подчеркнула, что трансатлантический союз переживает самый глубокий кризис за последние десятилетия.
«Пожалуй, самые масштабные изменения в ходе фундаментальной переориентации происходят по другую сторону Атлантики. Переосмысление, которое потрясло трансатлантические отношения до их основания», — заявила Кая Каллас.
По словам чиновника, европейским лидерам пора признать очевидное: «Европа больше не является для Вашингтона основным центром притяжения».
Каллас особо отметила, что наметившаяся тенденция не является случайным эпизодом или временным капризом администрации Дональда Трампа.
«Этот сдвиг продолжается уже некоторое время, он носит структурный, а не временный характер», — добавила глава евродипломатии.