"Потрясло до основания": Каллас сделала резкое заявление о политике Трампа

Соединенные Штаты Америки осуществили фундаментальную переориентацию своей внешней политики, в результате которой Европа окончательно утратила статус главного стратегического партнера Вашингтона. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на оборонной конференции ЕС, констатировала, что эти изменения носят необратимый характер и требуют от европейских столиц болезненной адаптации к новой реальности.

Глава дипломатии подчеркнула, что трансатлантический союз переживает самый глубокий кризис за последние десятилетия.

«Пожалуй, самые масштабные изменения в ходе фундаментальной переориентации происходят по другую сторону Атлантики. Переосмысление, которое потрясло трансатлантические отношения до их основания», — заявила Кая Каллас.

По словам чиновника, европейским лидерам пора признать очевидное: «Европа больше не является для Вашингтона основным центром притяжения».

Каллас особо отметила, что наметившаяся тенденция не является случайным эпизодом или временным капризом администрации Дональда Трампа.