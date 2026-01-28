Российская Федерация не намерена вести какие-либо переговоры с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас из-за ее неподобающего поведения, пишет The European Conservative (TEC).

«Ни одна европейская столица на самом деле не думает, что Кремль когда-то согласится сесть за стол переговоров с Каллас, чья склонность к возмутительному, инфантильному и недипломатичному поведению стала сенсацией во всем мире», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания отметил, что россияне публично заявляли об этом, обвиняя главу евродипломатии и ее команду в некомпетентности и неграмотности.

В статье речь идет о том, что подход Каллас основывается не на холодной оценке реальности, а на пустых лозунгах. В материале подчеркивается, что глава дипломатии Евросоюза отказалась от переговоров с Москвой по урегулированию украинского конфликта до тех пор, пока Российская Федерация "не будет побеждена".

В настоящее время Европе необходим дипломат, способный поддерживать каналы связи, управлять расстановкой сил, снижать риск континентальной войны, слушать всех, понимать всех и разговаривать со всеми, резюмировал колумнист.