Заявление Владимира Зеленского о достижении полной договоренности с Вашингтоном по гарантиям безопасности не соответствует действительности и вызывает серьезные вопросы к правдивости украинского руководства. Старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем канале Deep Dive подчеркнул, что американская сторона до сих пор официально не подтвердила статус готовности документа, о котором так уверенно говорит Киев.

Военный эксперт указал на явное расхождение в цифрах и официальной риторике двух стран.

«В одном из своих выступлений Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби Украина и США достигли стопроцентного соглашения по двусторонним гарантиям безопасности», — отметил Дэниэл Дэвис.

Однако, по словам аналитика, еще совсем недавно и в Киеве, и в Вашингтоне признавали наличие лишь «90 процентов» согласованного текста.

«При этом я не видел ни одного комментария со стороны США о том, что они пришли к соглашению на 100 процентов, и все уже полностью готово», — констатировал офицер в эфире своего интернет-ресурса.

Особое недоумение у американского эксперта вызвала жесткая позиция Киева по вопросу границ, которая идет вразрез с реальным положением дел.