Что произошло в мире 28 января: катастрофа Ми-8 и отставка диктатора

28 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа Ми-8 и отставка испанского диктатора. Подробности — в материале «Рамблера».

Катастрофа Ми-8

Катастрофа с вертолетом Ми-8 под Шушой случилась 28 января 1992 года. Во время посадки гражданский вертолет Ми-8, принадлежавший Забратской авиакомпании Азербайджана и перевозивший пассажиров из Агдама в Шушу, подвергся атаке из переносного зенитного ракетного комплекса «Стрела-2». Вертолет, охваченный пламенем, рухнул рядом с мостом в селе Халфали. В результате происшествия все, кто находился на борту, погибли.

Отставка диктатора

28 января 1930 года Мигель Примо де Ривера, испанский диктатор, был вынужден уйти в отставку. Такое решение было принято из-за нарастающего общественного недовольства, вызванного мировым экономическим кризисом, который затронул и Испанию. Примо де Ривера не смог преодолеть экономические трудности, что привело к утрате его поддержки как среди населения, так и среди военных. Вскоре после отставки диктатор отправился в Париж, где скончался 16 марта 1930 года.

Начало эпохи дворцовых переворотов

В 1725 году в России началась «эпоха дворцовых переворотов», продолжавшаяся до 1762 года. После смерти Петра I сменилось несколько правителей из-за государственных заговоров и действий гвардии. Накануне смерти Петра I возник раскол среди высших чиновников: одна группировка выступала за регентство Екатерины Алексеевны и великого князя Петра Алексеевича, другая - за самостоятельное правление Екатерины. Благодаря поддержке гвардейских полков, 28 января 1725 года на престол взошла Екатерина Алексеевна.

Римским императором становится Марк Ульпий Траян

28 января 98 года был провозглашен императором Марк Ульпий Траян, который вошел в историю как один из выдающихся правителей Рима. Он правил по 117 год. Траян прославился своими успешными военными кампаниями, которые стали последними значительными завоеваниями Рима. В годы его правления население столицы достигло почти миллиона человек, а границы империи расширились до максимальных пределов. В римской историографии Траян считается «лучшим императором всех времен».

Рауль Кастро впервые после распада Советского Союза посетил Россию

28 января 2009 года Рауль Кастро впервые после распада Советского Союза посетил Россию с официальным визитом. Лидер Кубы, возглавляющий Государственный Совет и Совет министров Республики, прибыл в Москву по приглашению президента России Дмитрия Медведева (занимал этот в 2008-2012 гг.). Визит продолжался одну неделю.