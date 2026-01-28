Додон назвал рейдерством захват храмов Молдавской православной церкви

Бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил возмущение действиями учрежденной Румынией Бессарабской митрополии по захвату храмов Молдавской православной церкви.

Комментируя события в селе Деренеу, жители которого дали отпор попытке такого захвата, он потребовал привлечь виновных к ответственности.

"Бессарабская митрополия при содействии и с позволения руководства страны продолжает попытки насильственного захвата храмов Молдавской митрополии. Возмущен событиями, произошедшими вчера в Деренеу, где священник Бессарабской митрополии предпринял попытку силой установить контроль над храмом, принадлежащим Молдавской митрополии, однако получил решительный отпор со стороны местных жителей", - написал он в своем Telegram-канале. "Происходящее - это откровенное церковное рейдерство. Требую немедленно прекратить давление на верующих, обеспечить защиту храмов и привлечь виновных к ответственности", - заявил Додон.

Ранее архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что раскол Молдавской православной церкви финансирует правительство Румынии через учрежденную на территории Молдавии Бессарабскую митрополию. Он подчеркнул, что православие в Молдавии терпит гонения от президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, и призвал верующих к поддержке церкви. Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркивал, что Бессарабская митрополия связана с Европейским союзом и реализует заказ на борьбу с русским православием.

Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, была основана в 1813 году и сегодня насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилась подчиняющаяся Румынской патриархии Бессарабская митрополия, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола Молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями обострился в связи с событиями на Украине.