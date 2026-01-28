Стало известно о панике Рютте и членов НАТО из-за Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и члены Североатлантического альянса испытывают панику в попытке определиться, что им делать дальше, из-за того, что президент США Дональд Трамп от них отмахивается. Об этом высказался ведущий RT Рик Санчес.

«Трамп, по сути, говорит: "Да вы мне, ребята, не нужны больше. Если готовы мне заплатить достаточно — что ж, хорошо, я вам помогу, а в противном случае идите к черту"» — выразил мнение журналист.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «опека» Соединенных Штатов над безопасностью Европейского союза подошла к концу. Он призвал европейские страны больше инвестировать в оборону. Кроме того, Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах писал, что в ЕС рассматривают немыслимый ранее сценарий — выход США из НАТО из-за конфликта с Вашингтоном вокруг Гренландии.