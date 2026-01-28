В Тбилиси предложили Майе Санду испытать на себе военную мощь России

Официальный Тбилиси предложил президенту Молдавии Майе Санду, которая заявила в ПАСЕ о «возвращении Грузии на российскую орбиту», испытать на собственной стране военную мощь России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Первый зампред комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил в среду, что «если Санду не считает опасным войти в военное противостояние с Россией, то свободно может сделать это в собственной стране своей армией».

«И потом мы посмотрим, чем это завершится», – сказал парламентарий.

Тенгиз Шарманашвили заявил о том, что президент Молдавии «использует всевозможные трибуны против Грузии, тогда как в ее собственной стране ситуация катастрофическая».

«Экономика Молдавии, коррупция в этой стране – все рейтинги показывают плачевное положение», - отметил этот депутат от правящей «Грузинской мечты». «Мы видим, какие сегодня потери несет Украина. На этом фоне допускать военные авантюры против России – это такой уровень объективности, который даже невозможно описать», – заявил первый заместитель председателя профильного комитета парламента Грузии.

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал заявление Санду «постыдным».