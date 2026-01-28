Киргизия оправдалась за обращение в суд ЕАЭС против России

Киргизия не подавала иск против России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а обратилась туда за официальными разъяснениями по вопросам медицинского страхования членов семей трудовых мигрантов.

Об этом сообщил заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев.

«Кыргызская сторона обратилась к российской стороне за разъяснениями. Это было так на кыргызском проговорено. А в целом, это Центром судебного представительства при министерстве юстиции Кыргызской Республики направлено письмо в суд ЕАЭС для дачи разъяснений по вопросу медстрахования членов семьи наших трудящихся, находящихся в Российской Федерации», — сказал Исаев в беседе с РИА Новости.

Бишкек считает, что Киргизия полностью выполнила свои обязательства по договору о ЕАЭС от 2014 года, тогда как отдельные его нормы, касающиеся соцгарантий для семей мигрантов, реализуются российской стороной не в полном объеме. В связи с этим в суд ЕАЭС было направлено обращение с просьбой подтвердить, соблюдаются ли обязательства РФ. Заседание по этому вопросу, как отметил Исаев, уже прошло на прошлой неделе, однако текст разъяснений пока не опубликован.

Ранее между Россией и Киргизией возник конфликт после облавы на мигрантов в одной из московских бань. Министерство труда Кыргызстана оценило действия российских силовиков как нарушение принципов ЕАЭС — свободы передвижения трудовых мигрантов.