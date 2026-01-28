Канцлер Германии Фридрих Мерц должен вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис Ахметович.

Тот факт, что немецкая сторона оставляет переговоры двум американским бизнесменам в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает значительное недоверие, поделился своей точкой зрения он, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби.

По его мнению, глава немецкого правительства должен проявлять смелость в процессе урегулирования конфликта.

Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

Накануне официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве положительно оценивают переговоры делегаций от Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби.