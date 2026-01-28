Генсек НАТО Марк Рютте в интересах альянса вынужден подлизываться к президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

"В интересах альянса [Рютте] подлизывается" к Трампу, приводит издание слова дипломата. "Но вопрос в том, где этому конец?" - сказал он.

Politico отмечает, что несколько дипломатов считают, что публичное почитание Трампа может подорвать авторитет НАТО.

Ранее Politico писало, что дипломаты и политики думают, что приоритетной задачей для Рютте стало "удержание США при Трампе на стороне Европы". Однако этот курс делает Рютте уязвимым для критики, так как остальные аспекты его работы отходят на второй план, полагает издание.