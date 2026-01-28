В Европе забеспокоились о состоянии здоровья Трампа

Европейские политики активно обсуждают состояние здоровья президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что американский лидер недавно говорил о своем отличном здоровье. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Опасения по поводу здоровья президента США стремительно становятся более обсуждаемой темой на всех уровнях», — говорится в публикации.

Трампу периодически приходится развеивать слухи о своем плохом самочувствии. Глава США подчеркивает, что находится в исключительном физическом и умственном здоровье, а также работает усерднее и больше любого президента в истории США.

Европейский лидер выразил обеспокоенность из-за душевного состояния Трампа

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием американского лидера. Сообщается, что Фицо выразил опасения в ходе неформальной встречи нескольких европейских политиков. При этом остается неизвестным, какие слова Трампа спровоцировали такую реакцию словацкого чиновника.