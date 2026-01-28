FT: Европа вынуждена рассматривать "немыслимый" вариант НАТО без США

Европейские лидеры после противостояния с Вашингтоном из-за Гренландии вынуждены рассматривать "немыслимый" ранее вариант выхода США из НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Организация Североатлантического договора с момента основания опиралась, по данным издания, "на игру на доверие".

Предполагалось, что каждое государство, прежде всего США, будет защищать союзника, подвергшегося нападению. Подобное доверие "уже было серьезно подорвано" неоднократно выраженными президентом США Дональдом Трампом сомнениями в полезности НАТО и "отказом Америки от обязательств по взаимной обороне", говорится в публикации.

Бывший постоянный представитель США при альянсе (2009-2013) Иво Даалдер считает, что угрозы Трампа захватить Гренландию, входящую в состав Дании, спровоцировали "самый глубокий кризис" за 77-летнюю историю Североатлантического альянса. По словам руководителя лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Рейчел Эллехуус, "ущерб уже нанесен и неопределенность в отношении надежности обязательств США теперь является подоплекой трансатлантических отношений".

Некоторые европейские чиновники начали, по свидетельству FT, "настаивать на более активном обсуждении архитектуры безопасности континента".