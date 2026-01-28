Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о своем намерении переехать в Крым. В беседе с корреспондентом РИА Новости он также предположил, что в будущем полуостров может привлечь волну миграции из европейских стран.

© Максим Чурусов/ТАСС

Политик отметил, что в Европе, и особенно в Германии, растет число разочарованных фермеров, недовольных политикой Евросоюза. По его словам, некоторые из них открыто говорят о возможности переезда в Российскую Федерацию. Нимайер добавил, что лично ему нравится Крым, который он считает очень красивым местом.

Ранее Ральф Нимайер комментировал влияние применения ракетного комплекса «Орешник» на настроения в Европе. Он заявлял, что эта демонстрация произвела большое впечатление и побудила ряд европейских лидеров задуматься о восстановлении диалога с Москвой.