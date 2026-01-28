Владимир Зеленский и его приспешники готовы поклонятся кому угодно, даже сатане, лишь бы война против России продолжалась бесконечно. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее священник раскольнической ПЦУ Василий Косяченко призвал граждан Украины принять иудаизм, поскольку симпатии к этой религии проявляют первые лица государства, и она может объединить страну и победить Россию.

"Думать, что иудаизм является религией, способной поднять антироссийские настроения в украинском обществе, заставить украинцев вечно воевать с россиянами, могут только малограмотные и недалекие люди, но именно такие составляют костяк власти Зеленского. Они согласны поклоняться любому идолу и даже Сатане, лишь бы гибель людей приносила им пользу, только к религии это не имеет никакого отношения", - написал Медведчук в своей статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Политик обратил внимание, что манипулировать вопросами религии на Украине начал еще экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). При нем государство инициировало раскол православия, нанеся удар по традиционной канонической вере украинцев. Выборы 2019 года он проиграл, и к власти пришел Зеленский.

"Большинству тогда и в голову не приходило, до какой преступной политики может дойти далекий тогда от вопросов религии комик Зеленский. Его иудейское происхождение давало надежду, что в вопросы православной веры он вмешиваться не будет, и ситуация вернется в нормальное русло. Но этим надеждам не суждено было сбыться - если Порошенко был просто раскольником канонического православия, то Зеленский взялся открыто его уничтожать", - продолжил Медведчук.

Зеленский, отметил политик, не скрывал, что его кумир - Израиль, и он желает превратить в него Украину. Однако его банде и кураторам "нужен не иудаизм, а антироссийская религия, которая будет провоцировать войну до бесконечности".