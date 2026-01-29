Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности.

Ее слова перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза приводит РИА Новости.

«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать», — сказала Каллас.

До этого посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук в статье для The Telegraph написала, что Киев не примет бессмысленных гарантий безопасности от стран Запада, поскольку рассматривает защиту от потенциального нападения как «неотъемлемую часть» любых соглашений о мире. По ее словам, такая позиция основана на опыте Минских соглашений, которые «травмировали» украинцев.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что Соединенные Штаты выдвинули Украине условие, согласно которому Киеву необходимо подписать мирное соглашение с Москвой для получения гарантий безопасности.