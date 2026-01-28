Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что в будущем хотел бы переехать в Крым. Политик заявил РИА Новости, что в Крыму очень красиво и много возможностей для инвестиций.

Нимайер отметил, что в Германии, Франции, Нидерландах и других странах ЕС много недовольных фермеров. По его мнению, российские власти могли бы разрешить им заняться сельским хозяйством в Крыму.

«Думаю, это пошло бы на пользу и России, и крымчанам. В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС, что говорят о желании переехать», - подчеркнул политик.

Нимайер заявил, что эти фермеры не боятся переезда в Россию. По его мнению, в будущем возможна волна миграции в Крым из Европы, к которой присоединился бы и он сам. Политик рассказал, что был в Крыму трижды: в 2020 году, в 2021-м и несколько недель назад.

«В Крыму очень красиво. Когда конфликт закончится - полагаю, скоро - все туда понесутся. Все, кто хочет инвестировать», - заключил Нимайер.

Ранее Нимайер заявил, что разделение Германии на Запад и Восток сейчас сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. По мнению Нимайера, Германия снова разделилась на фоне украинского кризиса и притока мигрантов. Он заявил, что в 90-е множество жителей Восточной Германии потеряли работу, а западногерманские компании получили субсидии, скупили землю и промышленность, уволили сотрудников и закрыли предприятия.