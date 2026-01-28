Украина не примет бессмысленных гарантий безопасности от стран Запада, поскольку Киев рассматривает защиту от потенциального нападения как «неотъемлемую часть» любых соглашений о мире. Об этом написала посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук в статье для The Telegraph.

По ее словам, такая позиция основана на опыте Минских соглашений, которые «травмировали» украинцев.

«Неудивительно, что после всего этого опыта украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать еще одно бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было упаковано под видом «гарантий безопасности», — написала Гетьманчук.

При этом, подчеркнула она, что украинцы «не просят многого», в том числе членства в НАТО, хотя идея пользуется широкой поддержкой. Кроме того, граждане не ждут, что страны Североатлантического альянса заменят ВСУ. В республике существует широкий консенсус о том, что «украинская армия и оборонная промышленность должны оставаться центральным элементом гарантий безопасности».

23 января Алена Гетьманчук заявила, что Североатлантический альянс уже привлечен к проработке военной составляющей гарантий безопасности Украине после завершения конфликта с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.