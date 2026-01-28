Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «пускающим слюни имбецилом» после его слов об использовании Starlink российскими войсками на Украине. Соответствующее сообщение бизнесмен опубликовал в своей социальной сети X.

Польский министр ранее потребовал от «крутого парня Маска» остановить использование Россией Starlink для наведения ударов по украинским городам. По словам Сикорского, «заработок на военных преступлениях» может серьезно ударить по имиджу мультимиллиардера.

Комментируя это высказывание, миллиардер подчеркнул, что Starlink является «основой военной связи» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

27 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские дроны оснащаются спутниковыми системами Starlink.

За день до этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра.