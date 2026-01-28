Любые дискуссии о возможном переходе Гренландии под контроль США являются неприемлемыми, заявил РИА Новости вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.

«Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании», — сказал Оттосен.

По его словам, звучавшие со стороны США заявления о покупке острова, вызывают серьезное беспокойство среди жителей, многие из которых опасаются внешнего контроля. Он подчеркнул, что будущее острова должно определяться исключительно его населением.

23 января газета The Times написала, что президент США Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали основу для будущего соглашения по Гренландии. Среди его пунктов есть запрет на инвестиции России и Китая в экономику острова, оно также включает создание командного центра Североатлантического альянса в Гренландии и предоставление американцам доступа к полезным ископаемым и введение для США «исключительного» режима.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что Трампу пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.