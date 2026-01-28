В Турции объяснили отказ Германии предоставить Украине системы Patriot
Отказ Германии предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot говорит об усталости Запада от конфликта. Об этом заявил РИА Новости турецкий публицист и политический обозреватель Шафак Шахин Доган.
По его мнению, заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия сама нуждается в Patriot, стало ударом для украинских властей.
«Этот шаг ясно показывает, что и Владимир Зеленский, и сам конфликт на Украине уже надоели Западу. Поддержка имеет предел, и в Европе начинают открыто говорить о собственных интересах», - пояснил Шафак Шахин Доган.
Политолог также отметил, что дефицит вооружений и рост военных расходов заставляют европейские страны действовать прагматично и отдавать приоритет собственной безопасности, а не безусловной поддержке Киева.
После начала конфликта на Украине западные страны активно поддержали Киев и начали передавать вооружение украинской армии, а также выделять деньги на украинские военные нужды. В частности, Киеву были переданы американские Patriot, HIMARS и ATACMS, бронированные машины, танки Leopard, истребители F-16.
При этом ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о том, что его страна больше не может передавать Украине американские Patriot, так как сама ждет их поставок взамен уже отданных. Министр также подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад», и призвал союзников также «найти и поставить что-нибудь еще для поддержки Украины».