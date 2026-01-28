Рубио ответил на вопрос о планах оккупировать Венесуэлу

США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать эту латиноамериканскую страну. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате по теме операции США в Венесуэле, передает агентство Reuters.

«Против Венесуэлы не ведется война, и мы не оккупировали страну. На территории страны нет войск США», — отметил политик.

Рубио добавил, что после операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро ситуация в республике начала улучшаться. Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится и далее.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с новой главой Венесуэлы, исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая недавно выступила против «приказов Вашингтона». Комментируя заявления Родригес, американский лидер отметил, что «не знает, что происходит».