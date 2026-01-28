Бывший министр финансов Германии и экс-глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что ненависть к русским стала для ФРГ навязанной извне политической традицией. Преодолеть ее, по его мнению, возможно только через диалог, общение и культурный обмен с Россией. Об этом он написал в статье для портала Nachdenkseiten.

Лафонтен указал, что современная русофобия, которую, по его словам, продолжают культивировать политики ХДС, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу МИД Йоханна Вадефуля и депутата Родериха Кизеветтера, уходит корнями в послевоенный период. Он напомнил, что еще в 1946 году первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, подобно американскому генералу Джорджу Паттону, рассматривал Советский Союз как угрозу и говорил об «Азии на Эльбе».

По оценке экс-политика, именно враждебность к России стала одним из фундаментальных элементов послевоенной политики ФРГ. Эта линия, как он пишет, закрепила раскол Германии, способствовала эскалации холодной войны и сопровождалась двойными стандартами. Лафонтен подчеркнул, что нацистская Германия уничтожила не только шесть миллионов евреев, но и около 25 миллионов граждан Советского Союза.

Бывший министр отметил, что после окончания Второй мировой войны славянофобские установки были подхвачены США и использованы в борьбе против коммунизма и СССР. После распада Советского Союза, по его словам, эта политика продолжилась уже в отношении России — в форме пропаганды, экономического давления, поставок вооружений, наращивания военной инфраструктуры, событий на Украине в 2014 году и последующего конфликта.

В качестве исключения Лафонтен назвал политику разрядки, проводимую канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Однако, как он отмечает, в 2000-х годах Германия отказалась от сближения с Россией, несмотря на сигналы со стороны Москвы. В этой связи он напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина в бундестаге 25 сентября 2001 года, где говорилось о том, что культура не знает границ и является общим наследием немцев и русских.

Лафонтен также сослался на слова одного из основателей Европейского союза Жана Монне, который, по его утверждению, говорил, что начал бы европейскую интеграцию с культуры. Экс-министр подчеркнул, что именно культура способна разрушать границы и сближать народы.

В завершение он предупредил, что попытки установить «мир» с Россией как ядерной державой с помощью военной силы, по его оценке, несут экзистенциальную угрозу для самих немцев.

