Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Айове высмеял внешний вид своего коллеги Эммануэля Макрона. Его смутило появление французского лидера в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РИА Новости.

"Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?" – задался вопросом президент США.

На самом форуме в Давосе американский лидер, комментируя солнечные очки французского президента, также задался вопросом о том, что с ним случилось.

Сийярто назвал Венгрию единственным препятствием для Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто согласился со словами своего украинского коллеги Андрея Сибиги о препятствии Киева на пути к Евросоюзу. Дипломат уверен, что "украинцы принесут войну в ЕС", пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Сийярто соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

"Тот факт, что Андрей Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он на нас нападает, - это не новость, так что давайте это оставим в стороне. Однако с одной фразой, которую министр произнес в этом интервью, мы полностью согласны. "Венгрия - единственное препятствие на пути к членству Украины в ЕС". Это абсолютная правда", - написал глава МИД Венгрии.

Он отметил, что пока у власти правительство Виктора Орбана, Украина точно не станет членом Евросоюза. По его словам, "украинцы принесут войну в ЕС" и втянут в нее Венгрию.

Трамп рассказал о планах баллотироваться в президенты в 2028 году

Президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства в 2028 году. Его высказывание было встречено громкими овациями, сообщает РИА Новости.

"Мы отлично справились во второй раз (выборы 2020 года - ред.). Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" - заявил американский лидер на выступлении перед жителями штата Айова.

Отмечается, что фразу Дональда Трампа зал встретил громкими овациями и ликованием.

В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил, что Гренландия не продается, а любые попытки обсуждать ее переход под контроль США недопустимы. Таким образом политик прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

"Я думаю, это не то, что он (президент США Дональд Трамп - ред.) должен делать сегодня по поводу Гренландии, потому что Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании", - сказал он.

Оттосен добавил, что давление со стороны США вызывает серьезное беспокойство среди жителей острова, которые опасаются, что остров окажется под внешним контролем. Кроме этого, вице-спикер парламента подчеркнул, что будущее Гренландии должны определять сами жители острова.

"Доигрались": в Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что жителей Одессы ожидает судьба киевлян из-за катастрофы в сфере ЖКХ и бездействия властей, сообщает РИА новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких", — сказал Соскин.

Эксперт добавил, что людей поражает упорное замалчивание городскими властями реальных масштабов проблемы со светом и водой в городе.

* запрещена в РФ как экстремистская.