Грязные игры: Петр Павел неожиданно обвинил главу МИД Чехии в шантаже

Президент Чехии Петр Павел заявил о признаках возможного вымогательства со стороны министра иностранных дел Петра Мацинки на фоне конфликта вокруг назначения кандидата в правительство. Об этом сообщает Bloomberg.

Поводом для заявления стала переписка, которую глава государства счел недопустимой. По словам Павела, после его отказа назначить депутата Филипа Турека членом кабинета министров министр иностранных дел направлял сообщения главному советнику президента. Содержание переписки, как указал президент, требует юридической оценки на предмет возможного состава преступления.

Речь идет о кандидатуре Филипа Турека — бывшего автогонщика, депутата парламента Чехии от партии «Автомобилисты для себя» и депутата Европарламента. Как писало издание iDNES.cz, изначально он рассматривался как кандидат на пост главы МИД, позднее — министра охраны окружающей среды.

В одном из сообщений, переданных президентской стороне, Мацинка увязывал политическое спокойствие с назначением Турека в правительство и допускал жесткий конфликт в случае отказа. При этом он ссылался на поддержку премьер-министра страны, передавало iDNES.cz.

Петр Павел выразил сомнение, что подобная позиция действительно согласована с главой правительства Андреем Бабишем, и подчеркнул, что рассчитывает на отсутствие такой поддержки.

Ранее, по данным RPI, президент отказался назначать Турека министром охраны окружающей среды. Павел объяснял свою позицию тем, что депутат неоднократно подвергался критике за неоднозначные высказывания в социальных сетях.

Для партии «Автомобилисты для себя» вопрос назначения Турека имеет принципиальное значение. В политическом объединении считают его ключевой фигурой и одним из наиболее узнаваемых представителей, пользующихся поддержкой избирателей.