Пощечина Трампу: Венесуэла и Иран готовят жесткий ответ США

Президент США только собирался скорректировать свою стратегию по иранскому вопросу, как обнаружил, что Венесуэла выходит из-под контроля. В Китае обратили внимание на отношения США с Тегераном и Каракасом. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный пересказ статьи с китайского издания Sohu.

«Трамп в очередной раз продемонстрировал свои нефтяные результаты в интервью. Он с гордостью объявил, что контролирует 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти и намерен продать ее. Но исполняющий обязанности президента Венесуэлы Родригес, не колеблясь, дал отпор и этим «дал Трампу пощечину». И Иран, и Венесуэла сталкиваются с одной и той же дилеммой: тот, кто сможет упорствовать до конца под сильным давлением США и кто сможет продолжать выживать во имя страны, в противном случае столкнется с опасностью», – говорится в публикации.

В КНР отмечают, что несколько дней назад Трамп торжественно заявил, что США захватили ряд венесуэльских нефтяных танкеров и отправили нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Соединенных Штатах для переработки. С тех пор как США отдали приказ об аресте Мадуро Штаты полностью усилили свой контроль над нефтью Венесуэлы. Военно-морские силы США силой поднялись на борт корабля и захватили по меньшей мере семь танкеров, связанных с нефтяными интересами Венесуэлы. Трамп беззастенчиво заявил, что Америка получила 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы.

Трамп: США сосредоточили крупные силы рядом с Ираном

Видя, что Трамп относится к Венесуэле как к своей собственной заправочной станции и банкомату, венесуэльское правительство немедленно решительно отреагировало. 25 января, когда исполняющий обязанности президента Родригес посетил нефтяную компанию в штате Ансо Атеги, он публично заявил, что Венесуэла несет большую ответственность – не только за крупнейшие в мире запасы нефти, но и за крупнейшие запасы природного газа в Западном полушарии. Родригес также решительно осудил вмешательство США в Венесуэлу в тот день и прямо заявил, что сыт по горло приказом Вашингтона.

Иран и Венесуэла переживают, что не могут позволить себе воевать или прятаться Очевидно, что Родригес и верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, сталкиваются с одной и той же острой проблемой. Как прорвать осаду и найти выход стало их главным вопросом. И Венесуэла, и Иран сталкиваются с военной угрозой со стороны США. Разница лишь в том, что Венесуэла подверглась военному удару со стороны США, а ее президент был арестован. Это унижение для любой суверенной страны. Иран глубоко тронут этим, подытожили в Китае.

Напомним, США усилили военное присутствие вблизи Ирана в ожидании переговоров.