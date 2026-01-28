Крупнейший наркоторговец современности заявил о своей невиновности

Арестованный в Мексике участник Олимпийских игр 2002 года Райан Джеймс Уэддинг, который подозревается в руководстве транснациональным наркокартелем, заявил о своей невиновности. Об этом сообщает USA Today.

Уэддинг, находившийся с марта 2025 года в списке самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований (ФБР) США, впервые предстал перед судом в понедельник, 26 января, в городе Санта-Ана, штат Калифорния. На вопрос, признает ли он себя виновным в руководстве организованной преступной группировкой, он ответил: «Нет».

Бывшего олимпийца обвиняют в перевозке тонн кокаина через Мексику и Калифорнию в другие штаты США и Канаду. Кроме того, Уэддинга подозревают в двух расправах, покушении на третье и приказе подручным устранить еще одного человека. Ранее директор ФБР Каш Патель назвал преступника «крупнейшим наркоторговцем современности» и сравнил его с Пабло Эскобаром.

Об аресте Уэддинга в Мексике стало известно 22 января. Он скрывался от американских властей около 10 лет. После задержания наркобарона сразу же перевезли в США.

44-летний Райан Уэддинг родился в Канаде. Прежде чем стать наркоторговцем, он профессионально занимался сноубордом, представлял страну на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года, где занял 24 место. После этого Уэддинг бросил спорт, а еще через несколько лет связался с криминалом. Генпрокурор США Пэм Бонди утверждала, что бывший олимпиец с подельниками работает под крылом картеля Синалоа, а его доходы от криминальной деятельности составляют не менее миллиарда долларов (76,3 миллиарда рублей) в год.