Американские спецслужбы скептически оценивают перспективы переориентации Венесуэлы на Запад. По данным разведки, уполномоченный президент Делси Родригес не намерена разрывать отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывала, что Родригес официально откажется от сотрудничества с Россией, Ираном и Китаем в обмен на лояльность США. Однако последние данные указывают на то, что Каракас не готов к такому шагу.

Родригес заявила, что США угрожали ей убийством за отказ от сотрудничества

Агентство сообщает, что разрыв связей с прежними союзниками является условием для возвращения американских инвестиций в венесуэльский энергетический сектор. В противном случае, если Вашингтону не удастся установить «дистанционный контроль» над лидером страны, сценарий может смениться на силовой.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на закрытые документы писало, что Родригес является фигурантом ряда расследований американских правоохранительных органов.