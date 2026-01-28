США увезли капитана захваченного танкера "Маринера" из Великобритании

Капитан и первый помощник с захваченного танкера «Маринера» вывезены с территории Великобритании на корабле береговой охраны США.

Об этом сообщила главный прокурор Шотландии Рут Чартерис, передаёт Sky News.

«Капитан и первый помощник капитана находятся на борту судна береговой охраны США«Манро» и покинули территориальные воды Соединенного Королевства», — заявила Чартерис в суде.

Решение о запрете вывоза моряков из-под юрисдикции шотландского суда было отозвано после того, как выяснилось, что они уже покинули британские воды. По словам адвоката жены капитана, это произошло «под покровом темноты» и не могло случиться без ведома властей Великобритании.

Остальные 26 членов экипажа «Маринеры» сошли на берег в Шотландии. По данным прокуратуры, ни один из них не подал прошение о предоставлении убежища. Они размещены в гостинице, и власти рассчитывают, что они смогут вернуться домой.

Ранее сообщалось, что капитан судна — 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе.