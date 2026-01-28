Президент Колумбии необычно высказался о суде над Мадуро

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что похищенного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро следует судить не в США, а на его родине. Необычное высказывание он допустил в ходе выступления в Боготе.

«Его должны вернуть, потому что он фактически похищен, и судить его должен венесуэльский суд, а не американский», — сказал он.

По его словам, военные действия против Венесуэлы противоречат историческому и цивилизационному наследию всей Латинской Америки. Петро добавил, что речь в данном случае идет не об отдельно взятых личностях, а о судьбе «родины [Симона] Боливара и идеи свободы».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона настаивает на освобождении Мадуро и его супруги.