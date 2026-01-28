Президент США заявил, что его успехи доводят сторонников до слез

Президент США Дональд Трамп после митинге в Айове сообщил, что его работа вызывает у сторонников сильную эмоциональную реакцию, вплоть до слез.

Американский лидер рассказал о встрече с жителями Айовы. По его словам, значительная часть участников общения не смогла сдержать эмоций. Трамп подчеркнул, что, как он считает, причиной слез стало не недовольство его деятельностью, а, напротив, одобрение результатов работы.

Президент утверждает, что собеседники благодарили его за изменения в стране и говорили о возвращении прежнего курса. По его оценке, эмоциональная реакция была массовой и продолжительной.

Отдельно Трамп упомянул эпизод с одной из женщин, которая, по его словам, подошла к нему вплотную, обняла и расплакалась. Президент отметил, что слезы попали на его костюм и оставили следы косметики. Он добавил, что в тот момент задумался о возможных последствиях такой сцены.